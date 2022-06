Peut-on améliorer sa mémoire à l’aide de psychostimulants ? Qu’il s’agisse de médicaments ou de substances illicites, les deux solutions existent. Ces produits s’obtiennent plus facilement qu’on pourrait le croire, dans les recoins des universités et sur Internet. Mais doper son cerveau est-elle la bonne solution pour réussir ses examens, ou déstresser avant un oral ? La question est posée dans cette enquête réalisée en Suisse et à découvrir exclusivement sur Auvio.