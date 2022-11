Les psychédéliques : ces substances illicites pourraient-elles avoir un intérêt thérapeutique ?

Le terme "psychédéliques" désigne une famille de substances (naturelles ou pas) agissant sur le cerveau et provoquant généralement des "trips" : des voyages intérieurs qui ressemblent à des rêves ou même à des expériences mystiques qui s’accompagnent d’hallucinations. On appelle également ces substances : "les hallucinogènes." Ces substances agissent principalement via l’envoi d’une décharge de sérotonine de façon massive. Parmi celles-ci on retrouve :

Le LSD (synthétisé en 1938 à base de dérivé de l’ergot. Son inventeur se l’est injecté pour voir son effet, alors qu’il recherchait un traitement pour stimuler les voies respiratoires à partir d’ergot de seigle).

La psilocybine (substance active d’un champignon)

L’ayahuasca (racine sud-américaine, utilisée par les chamans)

La mescaline (cactus mexicain)

La MDMA, drogue de synthèse, appelée aussi ecstasy

La kétamine (c’est un anesthésique utilisé comme tel pour les hommes et les animaux mais est aussi utilisée dans les milieux festifs comme drogue pour provoquer un trip)

Leur dangerosité

Ces substances étaient très populaires dans les années 60. Elles étaient vendues en libre accès et ont participé (ou accéléré) le mouvement "Peace and Love" qui luttait pour la paix et contre la guerre du Vietnam. Mais elles n’étaient pas réglementées. Or, prises en quantité massive, de façon sauvage et non encadrées, elles peuvent être très dangereuses.