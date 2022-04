Les provinces d'Anvers et du Limbourg en code orange face au risque de feux de forêt

L'Agence flamande pour la nature et les forêts a placé mercredi les provinces d'Anvers et du Limbourg en code orange en raison d'un risque élevé de feux de forêt, face au temps sec et ensoleillé de ces derniers jours.

Le Brabant flamand ainsi que les provinces de Flandre occidentale et orientale sont, elles, classées jaune.

Soyez prudents, ne fumez pas dans les zones forestières. Ne laissez pas les enfants sans surveillance et n'allumez pas de feu

Dans le Limbourg et à Anvers, "la sécheresse est importante, rendant la végétation plus propice à s'enflammer", pointe l'agence. "Soyez prudents, ne fumez pas dans les zones forestières. Ne laissez pas les enfants sans surveillance et n'allumez pas de feu", demande-t-elle sur son internet.

Le code orange accroît en outre le niveau de vigilance des pompiers et gardes-forestiers. Outre les zones gérées par l'Agence pour la nature et les forêts, le risque concerne également les propriétés privées et celles dépendant d'autres administrations dans ces provinces, rappelle Natuur en Bos.