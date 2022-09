Les "Proud Boys" planifiaient des actions violentes à New York, quatre jours après l'assaut du Capitole

Mais ce fameux projet de manifestation violente, le 10 janvier à New-York, n'a pas été mis en œuvre. Il a été annulé et pour cause, les Proud Boys avaient déjà agi, quatre jours plus tôt à Washington, lors de l'assaut du Capitole suite à la certification de la victoire présidentielle de Joe Biden.

Plus de 40 membres de l'organisation ont jusqu'à présent été inculpés dans le cadre de l'enquête qui a suivi, notamment Dominic Pezzola qui a utilisé un bouclier anti-émeute volé pour briser une fenêtre du Capitole et a été, selon Andy Campbell, la première personne à pénétrer dans Capitole ce jour-là.

Les Proud Boys sont pro-Donald Trump. Le groupe a été créé en 2016 et tous, ou 99%, se disent trumpistes. Les Proud boys répètent souvent cette phrase : "Stand Back, stand by". Traduisez par : 'reculez et soyez prêts'. Cette phrase a été prononcée par Trump lors d'un débat pendant la campagne présidentielle, face à Joe Biden en septembre 2020. Le modérateur lui demande s'il est prêt à condamner le suprémacisme blanc et les milices armées... Donald Trump donne une réponse confuse et puis lâche : "proud boys stand back, stand by".

Andy Campbell, explique au New York Times, que les Proud Boys ont été convaincu, à ce moment-là, qu'ils avaient été mobilisés par le président Trump, comme une armée qui serait mobilisée. Un des membres a d'ailleurs affirmé devant la commission sur l'invasion du Capitole, qu'à ce moment-là, les affiliations aux Proud Boys avaient triplé aux États-Unis.