Les propriétaires de poulaillers mobiles se regroupent pour défendre leurs spécificités

Des poules plus heureuses et des œufs de meilleure qualité, plus savoureux selon les connaisseurs, voilà les principales raisons du succès de ces poulaillers mobiles. Les consommateurs sont de plus en plus friands de ces œufs "de pâturage" et sont prêts à y mettre le prix. Soit en moyenne trois euros la boîte de six, ce qui est près du double du prix des œufs bio industriels. Pas étonnant dès lors que les éleveurs s’y soient mis. On compte aujourd’hui une centaine de poulaillers mobiles en Wallonie. Une cinquantaine de détenteurs sont référencés et élèvent en bio comme en conventionnel.