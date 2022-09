Les propos haineux sur les réseaux sociaux augmentent lorsque les températures deviennent extrêmes

Au vu de ces résultats, les chercheuses insistent particulièrement sur l'interrelation entre le changement climatique, le comportement humain et la santé mentale. "Nous constatons qu'en dehors de la fenêtre de bien-être de 12-21 °C, la haine en ligne augmente de 12% pour les températures plus froides et de 22% pour les températures plus chaudes aux États-Unis. Ces résultats indiquent des limites à l'adaptation aux températures extrêmes, et mettent en lumière un impact sociétal du changement climatique encore sous-estimé : les conflits dans la sphère numérique, qui ont des répercussions sur la cohésion sociale et la santé mentale", alerte Annika Stechemesser, autrice principale de l'étude.

"Pendant des siècles, la littérature scientifique s'est penchée sur la question de savoir comment les conditions climatiques affectaient le comportement humain et la stabilité de la société. Aujourd'hui, avec le changement climatique en cours, cette question est plus importante que jamais (..) Protéger notre climat d'un réchauffement excessif est également essentiel pour notre santé mentale", renchérit Leonie Wenz, cheffe du groupe de travail de l'Institut de Potsdam, qui a participé à l'étude.