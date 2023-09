Les promesses du chanvre textile : une plante aux multiples vertus

L’industrie textile est une des plus polluantes au monde. Elle utilise également 4% des ressources en eau de notre planète. On ne l’associe pas directement à la dégradation de notre environnement, pourtant, avec l’émergence de la fast fashion, ses effets dévastateurs sont devenus exponentiels.

Une des solutions est à la fois belge et durable. Les recherches sur le chanvre textile sont en cours depuis 2019 et les premières fibres destinées aux filatures devraient arriver dans le courant de l’année prochaine. Des fibres naturelles qui pourront concurrencer les fibres synthétiques issues de la pétrochimie dont on connaît les limites planétaires et environnementales.