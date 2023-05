Les promesses de mieux rémunérer les producteurs de cacao "sonnent creux", selon Oxfam.

Face à ce constat, Oxfam a analysé les programmes de durabilité des dix principaux fabricants de chocolat opérant au Ghana, qui se sont tous fixé pour priorité d'aider les producteurs à produire plus de cacao.

D'après l'ONG, aucun programme n'a permis d'atteindre cet objectif.

De plus, non seulement les revenus des producteurs n'ont pas augmenté mais ils ont chuté de 25% entre 2020 et 2022.

"Les géants du chocolat doivent concrétiser leurs promesses" conclut Bart Van Besien, chargé de plaidoyer et expert de la filière du cacao chez Oxfam Belgique. "Ils doivent se débarrasser de leur héritage colonial basé sur l'extraction des matières premières et destiné à fournir des profits astronomiques aux actionnaires tout en maintenant les producteurs et productrices dans la pauvreté. Tant qu'il n'y aura pas de prix équitables et de revenus vitaux, il n'y aura jamais de chocolat 'durable' ou 'équitable'".