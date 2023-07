Les promesses d'un avenir meilleur pour l'humanité "en péril", alerte l'ONU

Extrême pauvreté, accès à l'eau potable, inégalités hommes-femmes... Les objectifs que le monde s'est fixés pour améliorer le sort de l'humanité sont "en péril", a alerté l'ONU lundi, appelant à un "plan de sauvetage" pour que personne ne soit laissé pour compte.

En 2015, l'"Agenda 2030" adopté par les Etats membres de l'ONU a listé 17 objectifs de développement durable (ODD) - déclinés en 169 cibles -, destinés à construire un avenir meilleur et plus durable pour tous à la fin de cette décennie. Mais "à moins que nous n'agissions maintenant, l'Agenda 2030 pourrait devenir l'épitaphe du monde qui aurait pu être", met en garde le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans le préambule du rapport d'évaluation de ces ODD qui seront au cœur d'un sommet prévu les 18 et 19 septembre.

Alors que le principe était de ne laisser personne au bord du chemin, "à mi-parcours, cette promesse est en péril", juge le rapport, avec "plus de la moitié du monde" laissé pour compte. Les ODD "disparaissent dans le rétroviseur, tout comme l'espoir et les droits des générations actuelles et futures". Ainsi, de la santé à la lutte contre le changement climatique, de l'accès à l'énergie aux inégalités, sur les quelque 140 "cibles" qui ont pu être évaluées, plus de 30% n'ont enregistré aucun progrès, voire une régression depuis 2015, et environ la moitié montre une déviation modérée ou grave de la trajectoire espérée. Dans ce contexte, l'ONU appelle à adopter lors du sommet de septembre "un plan de sauvetage" des ODD. Cela passerait notamment par un nouvel engagement politique fort mais aussi par le soutien à la proposition d'Antonio Guterres d'un plan de relance de 500 milliards de dollars supplémentaires par an d'ici 2030 pour financer ce développement durable.