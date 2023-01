Les "progrès significatifs" des entreprises wallonnes dans l’univers digital

Des progrès significatifs sur des indicateurs clés… Voilà résumé en une phrase le baromètre Digital Wallonia 2022 sur la maturité numérique des entreprises. "Elles ont vraiment progressé dans tout ce qui est communication commerciale au travers des canaux numériques, explique Hélène Raimond, expert senior à l’Agence wallonne du numérique. Plus de la moitié des entreprises wallonnes sont désormais présentes sur les réseaux sociaux. Près d’une entreprise sur deux dispose aujourd’hui d’une stratégie commerciale digitale formalisée. Autre élément important, les entreprises wallonnes répondent de plus en plus aux marchés publics en ligne."

Ces évolutions positives ne relèvent pas du hasard. Elles illustrent en réalité le fait que beaucoup de chefs d’entreprise wallons ont bien compris l’importance cruciale du digital pour le développement de leurs affaires. "On en est aujourd’hui à 45% de patrons qu’on peut qualifier de ‘convaincus du numérique’, se réjouit Hélène Raimond. Ces patrons veulent à la fois que leur stratégie d’entreprise évolue grâce au numérique et en même temps améliorer leur performance grâce aux outils technologiques. Clairement, les patrons wallons sont beaucoup plus convaincus qu’il y a deux ans." De fait : dans le précédent baromètre, à peine 30% des patrons wallons se disaient fermement convaincus de l’importance du digital pour leur activité économique.

Un effet de taille

Sans grande surprise, la taille des entreprises et leur secteur d’activité jouent un rôle dans l’appropriation des technologies digitales. En moyenne, les toutes petites sont moins actives, les grosses beaucoup plus. Exemple concret : 20% des entreprises ayant conduit des projets numériques ont formalisé une stratégie globale de transformation numérique mais si on prend le segment des entreprises employant plus de 50 personnes, la proportion passe à… 64%. La taille de l’entreprise reste donc un facteur déterminant même si les objectifs principaux de la transformation digitale – les gains de productivité et les exigences des clients notamment – concernent les entreprises de toute taille.

Mais attention aux caricatures car, même si Hélène Raimond reconnaît que "les plus grandes entreprises sont globalement plus convaincues que les petites, c’est souvent parce qu’elles ont plus de besoins en la matière mais aussi plus de ressources, qu’elles soient humaines ou financières", elle ajoute dans la foulée "que la conviction s’est répandue dans toutes les tailles d’entreprises."

Merci la crise sanitaire !

L’étude précédente de 2020 avait montré que pas mal de patrons wallons étaient des "utilitaristes", des pragmatiques utilisant le digital pour améliorer leurs performances économiques. En deux ans, beaucoup sont devenus des "convaincus", des patrons qui, désormais, savent qu’il est indispensable de repenser en permanence leur stratégie d’entreprise, leur business model, en fonction des opportunités offertes par les technologies numériques. "Pour ces patrons-là, estime Hélène Raimond, il est probable que la crise sanitaire a joué un rôle clé dans leur basculement."

Dans beaucoup d’entreprises effectivement, il a fallu s’adapter en urgence à de nouveaux modes de travail. Comme le rappelle Hélène Raimond, "la crise sanitaire a évidemment été un moteur pour l’adoption des fameux logiciels de communication, les Teams, Zoom, Slack et autres". Mais pas seulement. Les consommateurs ont eux aussi évolué avec cette crise en utilisant massivement Internet et surtout leur smartphone pour trouver des réponses à leurs besoins de consommateurs. Conséquence : les entreprises actives dans le segment BtoC ("Business to Consumer") ont dû s’adapter à marche forcée. "La bonne nouvelle, insiste Hélène Raimond, c’est que les sites des entreprises ont beaucoup progressé en termes de responsive design (NDLR : le Responsive Web Design est une technologie qui permet d’ajuster automatiquement l’affichage d’une page web à la taille d’écran du terminal utilisé) et d’applications dédiées au surf sur des terminaux mobiles. Et c’est incontournable étant donné que le baromètre citoyen de 2021 avait montré que 43% des achats en ligne se faisaient désormais au travers du smartphone. Donc oui, la crise les a amenés à utiliser de nouveaux outils et, aussi, à augmenter massivement le télétravail. "

1 patron sur 3 encore réticent

Pour autant, il reste une frange de patrons – un sur trois environ – sans opinion tranchée sur l’intérêt du digital pour leur activité économique, voire carrément sceptiques. "Ce chiffre est stable par rapport à l’enquête de 2020, admet Hélène Raimond. Ce qui signifie qu’il faut continuer notre travail de sensibilisation aux opportunités que recèle le numérique pour le monde de l’entreprise. Les convaincre que la taille n’est plus un handicap aussi important que par le passé. Car malgré tout, ces technologies (cloud computing, intelligence artificielle, etc.) sont quand même de plus en plus abordables pour les petites structures et donc, entre guillemets, l’excuse de la taille n’en est plus une. "

Formation insuffisante au digital

Tout n’est du reste pas parfait dans la photographie que propose le Baromètre 2022 de l’Agence du Numérique. Elle révèle aussi des efforts insuffisants de la formation des salariés au digital. "Sans doute parce que les entreprises étaient confrontées aux priorités de la crise, avance Hélène Raimond. Elles ont dû organiser du télétravail, elles ont dû faire face à de vrais problèmes financiers et structurels. Et donc la formation a dégringolé alors qu’elle n’était déjà pas suffisante auparavant."

A propos de télétravail d’ailleurs : 41% des entreprises wallonnes employant du personnel l’ont autorisé en 2022. Mais là aussi, on voit bien un effet de taille puisque 60% des sociétés employant plus de 10 personnes autorisent le télétravail. Quoi qu’il en soit, pour l’Agence wallonne du Numérique, l’essor du télétravail constitue un "progrès remarquable".