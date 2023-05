Les profs flamands préfèrent le rythme scolaire francophone

Les rythmes scolaires ont été modifiés dans l’enseignement francophone. Résultat, depuis cette année, les élèves de l’enseignement francophone et ceux de l’enseignement néerlandophone ne sont plus systématiquement en vacances en même temps.

Si ce changement de rythme à subit beaucoup de critiques, il semblerait que la majorité des enseignants y soient plutôt favorables ; c’est en tout cas ce qu’indique une étude commandée par plusieurs élus néerlandophones et dévoilée ce matin par l’échevin molenbeekois de l’enseignement néerlandophone, le Vooruit Jef Van Damme.

Les professeurs flamands favorables à un alignement sur le système francophone ?

Au total, 1610 personnes, vivant majoritairement en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie (pour 60% francophones et 40% néerlandophones), ont répondu à cette enquête.

" C’est tout à fait clair que les personnes interrogées, qu’elles soient pour ou contre le système francophone sont unanimes sur le fait qu’il faut uniformiser les deux systèmes dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui sont pour ce système. Près de 70% des enseignants néerlandophones sont favorables à un alignement sur le système francophone" explique l’échevin molenbeekois qui souhaite que cette enquête ouvre le débat du côté néerlandophone.

Il est vrai que le chiffre est interpellant : 192 enseignants néerlandophones, sur les 281 interrogés (68,33%), se sont prononcés en faveur du système francophone.

Parmi eux, Remco Kampert, instituteur primaire dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles.

"On en parle souvent avec les collègues ici et on est plutôt favorables. Déjà, parce que, souvent, une semaine, que ce soit pour les élèves ou les professeurs, ça n’est souvent pas assez pour déconnecter. Je vois aussi, chez certains de mes amis, l’évolution positive ; ce qui aide à être favorable, naturellement".

Alors la Flandre finira-t-elle par s’aligner sur le modèle francophone ? Rien n’est moins sûr, Le ministre flamand de l’enseignement, Ben Weyts, à en tout cas clairement déclarer que, pour lui, c’était nee…