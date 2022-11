Les professionnels de l’audiovisuel se forment pour la première fois contre les violences sexistes et sexuelles

Se former pour prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles. C’est ce qu’ont fait mardi à Bruxelles une centaine d’acteurs du monde de l’audiovisuel francophone. Des producteurs, réalisateurs, techniciens… C’est la première fois qu’un tel outil est proposé et il se révèle bien nécessaire.

Les producteurs ignorent parfois leurs obligations légales. Comme celle de faire appel à un conseiller en prévention. "C’est la première chose que je ferai en rentrant cet après-midi" glisse Patrick Quinet.

Il y a quelques années, le producteur s’était senti impuissant face au comportement déplacé d’un acteur. Heureusement, il a aussi découvert l’existence d’une nouvelle assurance : "avant, c’était très compliqué d’imaginer donner une sanction radicale en écartant le comédien avec le risque d’arrêter complètement le tournage. Depuis peu de temps, il y a une assurance qui couvre ces risques de harcèlement sexuel et donc qui couvre les risques financiers s’il devait y avoir sanction. Ça va changer complètement le rapport à la hiérarchie et aux responsabilités" se réjouit le producteur.

En 30 ans de carrière, il a été témoin de très peu de faits de harcèlement sexuel. "Étonnamment, je n’en ai quasi pas vu. Oui j’ai vu deux, trois petites choses un petit peu déplacées il y a quelques années mais rien de vraiment significatif. Cette formation va peut-être nous permettre d’être plus vigilant" témoigne Patrick Quinet.

La productrice Laurence Denhaerinck ne partage pas la même expérience : "moi j’en ai entendu beaucoup. Ça se passe à tous les niveaux donc oui, la parole doit se libérer mais elle doit surtout être écoutée".

"Au moins 20% des salariés estiment avoir été confrontés à une situation de harcèlement sexuel au moins une fois au cours de leur carrière" appuie Marilyn Baldeck, la juriste qui coanime la formation.