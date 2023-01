Les professionnels de l’alimentaire découvrent les nouvelles tendances du secteur à Namur

Notre guide est ainsi très curieux de goûter les cuillers comestibles mises au point par une jeune société liégeoise. "C’est une des grandes tendance, la diminution des emballages, des plastiques superflus", indique-t-il. Vincent Paneels pointe aussi les boissons sans alcool ou faiblement alcoolisées, les aliments enrichis en protéines, le végétal et le local. Même le secteur de la viande commence à suivre ces tendances. Le groupe GHL, basé à Aubel, spécialiste du blanc bleu belge, s’est ainsi associé avec la société Youpea, qui transforme des pois en substitut de viande. "Il n’y a pas de raison d’opposer les produits, affirme Patrick Schifflers, administrateur délégué de GHL. Nos préoccupations sont de suivre les attentes du consommateur". Et depuis la crise sanitaire, ce consommateur réclame plus de local, et se soucie davantage de sa santé.