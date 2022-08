Les produits ultras transformés nous rendraient dépressifs

Les aliments ultra-transformés correspondent aux produits qui contiennent des huiles, des graisses, du sucre, de l’amidon, ainsi que des arômes, des colorants, etc. De plus, il n’y a pas ou peu d’aliments entiers dans leur composition. Parmi les produits les plus répandus, on retrouve les sodas, les "collations sucrées", les plats déjà préparés, etc.

Une fois consommés, ces aliments sont délétères pour le cerveau et donc le moral. "Une mauvaise alimentation dérégule l’insuline cérébrale qui affecte l’humeur", expliquent les chercheurs. De plus, le cerveau crée moins de sérotonine, l’hormone du bonheur. Même constat pour la dopamine, l’hormone du plaisir immédiat.

"Les données de cette étude ajoutent des informations importantes et pertinentes à un corpus croissant de preuves sur les effets négatifs de la consommation d’aliments ultra-transformés sur la santé mentale", souligne l’auteur de l’étude, le Dr Charles H. Hennekens dans un communiqué.