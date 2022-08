Les produits solaires Biosolis, retirés du marché suite à une enquête de Test Achats, réhabilités par le SPF Santé

Du côté de Test Achats, sa porte-parole Julie Frère affirme que les tests de l’organisation de consommateurs sont pourtant robustes. Ils ont lieu dans le respect le plus strict des normes ISO applicables pour ce type de tests avec un laboratoire indépendant et certifié dont l’équipement est régulièrement contrôlé.

Julie Frère poursuit : "Nous attendions, de la part des autorités, qu’elles retestent elle-même ces produits pour s’assurer de leur validité. A notre connaissance, les tests ont été effectués dans un laboratoire choisi par le fabricant et avec des échantillons choisis par le fabricant. Nous estimons que ces tests auraient dû être réalisés dans d’autres conditions sur des échantillons choisis par le SPF santé et dans un laboratoire également choisi par les autorités. Nous comptons interpeller le ministre de la Santé sur ces procédures du SPF Santé et qui resurgissent de manière structurelle chaque année."

Test Achats voudrait un suivi du SPF santé de bout en bout de la chaîne de contrôle. Mais dans cette affaire, deux méthodes d’analyse sont, également, en jeu.

Le SPF santé et la société qui vend les produits Biosolis ont utilisé une méthode in vivo pratiquée sur des volontaires sur lesquels on irradie des rayons UVA.

Test Achat, de son côté, utilise une méthode in vitro en laboratoire qui n’implique pas de volontaires.

Mais Test Achats se défend : "Le fabricant estime que cette analyse ne fonctionne pas avec des crèmes solaires réalisées avec des filtres minéraux. Mais nous avons testé d’autres produits qui contiennent des filtres minéraux et dont les résultats étaient tout à fait concluants."

Reste que le SPF santé a tranché. Les trois produits bios de fabrication belge sont de retour sur le marché.