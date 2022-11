Les produits laitiers bio : bien meilleurs pour la santé ?

"Le lait est un aliment qui fait polémique" explique Véronique Liesse. La qualité du lait de vache n’est plus la même qu’à l’époque, car il est bien plus traité, notamment pour le conserver plus longtemps. Il peut provoquer des troubles digestifs si on est intolérant au lactose, des allergies si on est allergique à la protéine de lait de vache, et certaines personnes ne supportent pas bien le lait. "Mais cela n’en fait pas un poison comme certains le prétendent" ajoute Véronique Liesse. Et encore moins sous forme de yaourt, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer.

Le lait bio : plus riche en oméga-3

Les produits laitiers sont très consommés, particulièrement en Wallonie. Et de plus en plus sous forme bio. "C’est une bonne chose" explique Véronique Liesse. On peut se demander en quoi le lait bio a de plus qu’un autre lait, car une vache bio, ça n’existe pas.

Pour avoir le label bio, les vaches doivent être la plupart du temps dans les prés, et manger de l’herbe fraîche

Le lait bio est plus riche en oméga-3. L’alimentation des animaux conditionne la qualité de ce qu’ils vont produire et donc, de ce que nous allons manger. "Pour avoir le label bio, les vaches doivent être la plupart du temps dans les prés, et manger de l’herbe fraîche" insiste Véronique Liesse. En plus d’être une bonne nouvelle pour le bien-être des animaux, c’est également meilleur pour notre santé. L’herbe contient bien plus d’oméga-3 que du maïs ou des tourteaux de soja. Le lait bio contient entre 20% d’oméga-3 en plus. Précision : pour qu’il y ait des oméga-3, il faut que le lait ne soit pas écrémé. Car les oméga-3 = du gras. Donc choisissez du lait ½ écrémé ou entier.