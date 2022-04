Les produits belges plus chers ou moins chers en France : on a testé

Pour comparer, direction la France évidemment ! Plus précisément, l’hypermarché Leclerc de Valenciennes. Après avoir trouvé un caddie à sa taille, Luana cherche tous les produits belges qu’elle peut trouver.

D’abord les biscuits : les Marquisettes qui coûtent 2,59€ la boîte. Ensuite, un paquet de Speculoos : son prix est de 1,40€. Un peu plus loin dans le rayon du chocolat: Côte d’or à 1,80€. Au rayon suivant, les bières: Luana en prend 3 : Orval à 2,49€ (Précision : les Orval en France ne sont pas rationnées) ; Triple Karmeliet à 2,24€; et Duvel à 1,58€.

Pour les deux derniers produits, Luana va chez Auchan.

5. D’abord elle prend de la cassonade. Le prix 2,54€.

6. Et ensuite du Cécémel à 3,28€.

Enfin, on sait que l’eau est beaucoup moins chère en France. Luana aurait voulu comparer, mais elle n’a pas trouvé d’eau belge là-bas que ce soit chez Leclerc ou chez Auchan.

Retour en Belgique, et direction l’hypermarché Carrefour à Braine-l’Alleud. Luana achète exactement nos mêmes produits belges qu’en France.

D’abord les Marquisettes : 3,19€ , plus cher qu’en France. Ensuite les Spéculoos : 1,45€, 5 cents de plus qu’en France. Et ils sont en promo. On passe au chocolat Côte d’Or : 2,05€, 25 cents plus cher en Belgique pour le même produit.

4. Et on retourne au rayon bières : l’Orval est à 1,99€ (moins chère, mais on ne peut en acheter que 8 maximum). La Triple Karmeliet est à 1,60€, 66 cents moins chère. Et enfin, la Duvel : 1,35€.

5. Pour ce qui est de la cassonade : 2,70€. Luana n’a pas trouvé exactement la même quantité, donc elle a comparé au poids : on est à 2,70€ en Belgique, donc plus cher.

6. Et pour terminer, le Cécémel qui est à 2,14€ en Belgique, donc nettement moins cher qu’en France !