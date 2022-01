Les produits à base de CBD seraient efficaces pour améliorer l’humeur

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont interrogé plus de 3000 volontaires sur une période de quatre semaines. A noter que cette étude appelée ACES, pour Advancing CBD Education and Science est financée par treize marques de CBD. Elle vise à mesurer les effets de produits à base de cannabidiol vendu sur le marché américain. Il s’agit de la plus grande étude jamais réalisée sur les produits de CBD.

Pour mener à bien leur recherche, tout en limitant les conflits d’intérêts, les auteurs de l’étude insistent sur la méthodologie appliquée.

Par exemple, une partie des essais a été conçue en double aveugle. "208 participants ont pris l’un des 13 produits CBD, disponibles dans le commerce ou en vente libre, tandis qu’un groupe de 298, qui n’a reçu que le placebo, a servi de groupe témoin", peut-on lire dans l’étude. Les entreprises et les marques ne savaient pas qui recevaient les produits.

La publication définitive est prévue début 2022. Elle sera alors soumise à la validation scientifique.