Les producteurs de sapins de Noël recrutent difficilement des ouvriers

Les tracteurs sont à pied d’œuvre depuis quelques jours. Ici, dans ce dépôt de Neufchâteau, s’entassent plus de 130.000 sapins de Noël. Il y a 10 ans, Jonathan Rigaux, le patron, embauchait 50% de saisonniers étrangers et 50% de Belges. Aujourd’hui, la tendance est drastiquement différente. "Depuis trois ou quatre ans, nous ne sommes plus dans un modèle 50-50, mais plutôt dans un rapport avec 15% de saisonniers belges et 85% de saisonniers d’origine étrangère", explique Jonathan Rigaux, pépiniériste et président de l’U.A.P (Union Ardennaise des Pépiniéristes).

Métier dévalorisé

Pour cet entrepreneur chestrolais, la crise du coronavirus a profondément marqué le belge dans son rapport face au travail. "Les gens ont pris des habitudes durant les confinements, peut-être celle de moins travailler physiquement… Il faut dire aussi qu’auparavant, les institutions et pouvoirs publics organisaient des journées entreprises, ce qui n’est malheureusement plus le cas maintenant", déplore-t-il. Et face à l’argument du salaire peu attractif, Jonathan Rigaux répond que "ce n’est même pas une question de salaire, je pense qu’il y a une désinformation autour de ces métiers-là ou du moins un désintérêt alors que nous sommes face à une jeunesse qui cherche activement un emploi", pointe le pépiniériste.

Encore de la main-d’œuvre dans 8 ans ?

Pour cette année, malgré tout, l’impact sur les livraisons sera limité voire quasi nul. Mais pour le futur, c’est une autre histoire. "Mon papa a pris sa pension récemment, il a 67 ans. Il travaille encore au sein de l’entreprise et il m’a confié récemment qu’il est inquiet pour l’avenir. Nous venons de planter les sapins qui seront collectés dans 8 ans. Il se demande vraiment s’il y aura encore de la main-d’œuvre dans 8 ans", soupire-t-il. D’ici le 25 décembre, environ 400.000 sapins transiteront par les ateliers de Jonathan Rigaux.