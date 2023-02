Les producteurs de fruits à Bruxelles ce lundi pour demander à la grande distribution de partager les marges bénéficiaires

Les fruiticulteurs comptent se rendre chez Coméos, la fédération du commerce, pour réclamer d'urgence une réunion avec le secteur de la grande distribution.

Consommer les produits belges

Le moral dans les talons, Jean-Luc Dardenne, producteur à Meeffe, s’interroge : "Faut-il encore planter des pommes en Belgique ? A partir du moment où la grande distribution ne les veut pas dans les magasins et veut des pommes étrangères, que doit-on faire ? On a toujours produit des pommes en Belgique. Nous sommes reconnus mondialement pour la production de pommes et de poires. C’est un non-sens de ne pas produire ici et de faire venir des pommes de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud ou d’ailleurs. D’un point de vue écologique, où va-t-on ?"

Équilibrer les marges bénéficiaires

Les producteurs de fruits s’adressent au secteur de la grande distribution. Ils plaident pour obtenir une juste répartition des marges bénéficiaires.

Xavier Laduron producteur de fruits à Dalhem poursuit : "Des fruits qui partent de chez nous à 50 centimes le kilo se retrouvent à 2 euros pour le consommateur. Les marges sont disponibles. Le consommateur n’a pas besoin de payer plus cher ses fruits belges. Il suffit que les marges soient réparties équitablement entre chaque acteur de la filière".

Les producteurs de fruits attendent une réponse concrète des enseignes de la grande distribution.