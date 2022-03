Les producteurs de fraises en serre sont eux aussi touchés par la hausse des prix de l’énergie

Et cette électricité, elle a un coût. Surtout en ce moment. "Pour l’instant, je paie mon électricité tous les mois à un prix forfaitaire. Mais ce prix sera recalculé à la remise des index. Et là, je ne sais pas trop à quoi m’attendre. La facture risque d’être salée". Le producteur réfléchit donc à installer des panneaux solaires pour adoucir la douleureuse.

Une hausse à tous les niveaux

A cette note énergétique salée, il faut encore ajouter des matières premières en hausse à tous les niveaux : +30% d’augmentation pour le prix des tunnels en plastique et les raviers en carton ; et même 50% d’augmentation pour les plateaux en bois et les engrais.

Les prix de certains plants ont également grimpé, car les pépiniéristes ont dû les conserver dans un frigo qui fonctionne à l’électricité. "Certains chauffent encore leurs serres au fuel. Ils doivent chauffer moins et cela risque donc de retarder leurs premières fraises. Ici, avec le beau temps des dernières semaines, on a su faire des économies. Mais si on avait eu 15 jours de ciel couvert avec 5°, je crois qu’il y en a beaucoup qui auraient tiré la langue."

Des prix toujours incertains

Selon Bernard Verstraete, la hausse des prix de production peut difficilement se répercuter sur les clients. Car le prix de vente va dépendre de la consommation : "C’est la loi de l’offre et de la demande. Si les gens boudent le marché, ça fera effet boule de neige et le prix sera moins bon. Ce n’est pas au producteur de dire "J’ai dû dépenser autant, je dois les vendre autant". On est tributaire du prix du marché."

Avis aux amateurs : les premières fraises de Franière devraient arriver vers le 15 ou le 20 avril.