Les producteurs de beurre craignent une pénurie cet hiver en Belgique

Allons-nous manquer de beurre dans les rayons des supermarchés ? Actuellement il n'y a pas de problème, mais le producteurs tout comme les vendeurs ne peuvent rien promettre pour cet hiver... Les stocks s'amenuisent en effet petit à petit.

Ces craintes de pénurie sont avant tout alimentées par un manque de matières premières. "On manque de production de lait car il y a de moins en moins d'exploitations agricoles laitières en Belgique et de matières grasses car le foin récolté l'année dernière, qui était une année très pluvieuse, était moins riche en nutriment", explique Cécile Mathot, responsable achats et ventes à la beurrerie Mathot - Sofra.

Il en découle un lait moins riche et en moins grande quantité, alors que dans la longe filière du lait le secteur du beurre est toujours servi en dernier. Résultat : la cotation du lait, c'est-à-dire son prix de gros, a été multiplié par deux en un an. Dès lors, les industriels comme les plus petites structures, qui ne peuvent pas répercuter ce prix sur le consommateur, hésitent à stocker autant que les autres années.