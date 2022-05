Les procureurs généraux très sévères à l'égard de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden

L'amertume était la même chez le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle. "Ce n'est pas normal que le sommet de la magistrature doive mendier. Nous essayons depuis un certain temps d'attirer l'attention des décideurs politiques sur le caractère sérieux de la situation et je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de temps. La sécurité n'est pas gratuite. Les économies que la PJF a subies sont aussi irresponsables que les économies qui ont été faites à la Défense. Apparemment, on ne comprend pas l'environnement dans lequel la PJF doit évoluer aujourd'hui. La législation est plus complexe, il y a la discussion entre la vie privée et la sécurité, il y a la numérisation. Les organisations criminelles recourent de plus en plus à des technologies élevées. La PJF doit suivre".

Dans une courte réaction, la ministre a fait remarquer qu'elle et son collègue de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avaient hérité lors de leur entrée en fonction d'un sous-financement conséquent qu'il n'est pas possible de rectifier en deux ans. Mais le mouvement est enclenché, a-t-elle ajouté. La ministre assure qu'elle continuera à se battre pour obtenir plus de moyens, en espérant recevoir le soutien des groupes politiques qui, aujourd'hui, expriment leur indignation.