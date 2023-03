Le mercredi 22 mars, vous pourrez tout d’abord suivre sur Tipik les coureurs masculins du Classic Bruges-De Panne. Anciennement nommée "Les Trois jours de La Panne", cette course se déroule depuis 2018 en un seul jour et constitue un parcours de 212,9 kilomètres sur terrain plat. Les cyclistes qui y prendront part traverseront plusieurs localités flamandes, notamment Loppen, Eernegem, et Nieuwport.

Le lendemain, ce sont ensuite les dames qui réaliseront ce même parcours.

"Classic Bruges-La Panne", à voir ce mercredi 22 mars et ce jeudi 23 mars à 14h15 sur Tipik.