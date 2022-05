Selon les dernières prévisions mensuelles du Bureau fédéral du Plan publiées mardi, le taux d'inflation devrait s'élever à 7,8% cette année, contre 3,4% en 2023.

L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 7,4% en 2022 et 3,5% en 2023, contre 2,01% en 2021 et 0,99% en 2020.