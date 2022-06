Les prochains concerts des lauréats du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Après la proclamation du palmarès du Concours qui a eu lieu samedi 4 juin vers minuit, les 12 finalistes devenus lauréats n’auront que peu de temps pour se reposer avant de reprendre les concerts.

Le Concours Reine Elisabeth est l’un des plus prestigieux au monde, mais c’est également l’un des plus éprouvants, puisqu’il dure près d’un mois, avec une semaine "en prison", comme plaisantait la lauréate Sul Yoon, avec cette mise en loge à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, où les finalistes sont coupés du monde pour mieux se concentrer sur l’apprentissage de l’œuvre imposée en finale.

Mais le Concours leur offre également l’opportunité de toute une série de concerts, et cette série commence par les récitals des lauréats non classés à Flagey, les mercredi 8 et jeudi 9 juin à 20h15.

Les lauréats 4, 5 & 6 : Oleksiy Shadrin, Petar Pejčić et Bryan Cheng se produiront avec l’Antwerp Symphony Orchestra, dirigé par Giordano Bellincampi, le mardi 14 juin à 20h au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le concert peut être suivi en direct sur Musiq3 et sera donné également à Anvers, le samedi 11 juin.