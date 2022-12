Les prix flambent dans les supermarchés : presque 20% d'augmentation en un an

Les raisons de la hausse de prix

Mais comment expliquer toutes ces augmentations de prix ? Pour Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola, revue spécialisée dans la distribution, les raisons sont simples : "Les supermarchés augmentent leurs prix à cause du coût de l'énergie et du coût de l'emploi, qui est de plus en plus important. En Belgique, les employés coûtent 20 à 25% de plus qu'aux Pays-Bas par exemlpe".

Etant donné tous ces facteurs, 18% d'augmentation, ce n'est pas tellement !

"Par ailleurs, on a une inflation supérieure aux pays limitrophes. Etant donné tous ces facteurs, finalement, 18% d'augmentation en moyenne sur le prix des courses, ce n'est pas tellement" ajoute-t-il.