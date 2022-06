Les prix du pétrole au plus bas depuis un mois

Un baril (159 litres) de Brent de la mer du Nord coûtait 110,75 dollars mercredi matin, soit 3,90 dollars de moins que mardi. Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a chuté de 4,08 dollars, à 105,44 dollars.

Les prix du pétrole sont encore environ 40% plus élevés qu'au début de cette année, à cause de l'invasion russe de l'Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie. Ce pays fait partie des plus grands fournisseurs de pétrole au monde.