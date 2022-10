Les prix du papier en forte augmentation depuis janvier, une charge supplémentaire pour les écoles

Du côté de l’école Chapelle aux Champs de Woluwé Saint-Lambert, on fait face comme on peut. Michel Galesloot directeur : " Pour 40 boîtes de 200 feuilles, on passerait de 438 à 690 euros "

D’où un vrai plan de bataille pour économiser comme des quotas de copie par professeurs : "On a fait un petit calcul au niveau de ce que les enseignants ont utilisé l’année dernière et on a attribué ce quota-là pour cette année en leur disant bien qu’une fois le quota utilisé, il n’y aurait plus moyen d’avoir de nouvelles photocopies, cela représente à peu près 9 feuilles par élèves par semaine".

Dans les petites classes, les ardoises sont remises à l’honneur, Celia Vanduüren institutrice primaire : "Ils effacent, ils ont l’habitude que ce soient des mots, des calculs. Maintenant quand on garde des traces alors c’est sur des feuilles, une feuille de brouillon, mais quand ce sont des essais, c’est généralement sur l’ardoise".

L’école pense aussi à numériser les documents de concertation entre professeurs, mais aussi et surtout les bulletins sous forme électronique. Une évolution forcée par les événements, le temps que la crise passe.