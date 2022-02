Les prix du gaz vont-ils rester encore longtemps aussi élevés?

Les Prix du Gaz vont-ils rester encore longtemps à des niveaux records? Comment expliquer l'extrême volatilité des cours depuis des mois? Faut-il s'attendre à un gaz structurellement cher pour les années qui viennent? Déclic a tenté d'y voir clair.

Des montagnes russes et des records

Si l'on regarde les cours du gaz, sur les marchés internationaux, la tendance est très claire. Il y a un an, un Megawatt/h de Gaz valait 18€. Aujourd'hui on est à 74. Et on a connu, à fin du mois de décembre, des pointes au delà des 140 €. Le marché est très haut depuis plusieurs mois et est extrêmement volatile. D'un jour à l'autre il peut monter de 10 à 20 € le Megawatt.

Il y a plusieurs explication à ces tensions sur le marché gazier

La reprise économique post-Covid a suscité une demande énorme en énergie en pompant dans des stocks qui n'étaient pas pleinement remplis. On a, du coup, démarré l'hiver avec des stocks faibles à un moment de l'année ou l'on a besoin de davantage d'énergie. Ce qui génère de la tension sur les prix et des jeux de spéculation. Les tension géopolitiques avec la Russie, autour de l'Ukraine, ont largement pesé. La Russie détient les plus grande réserve gazière du Monde et fournit 40% du gaz consommé en Europe. Autant dire que Moscou tient là un robinet, un levier de pression stratégique majeur. Transition énergétique oblige, la Tonne de CO2 devient de plus en plus chère, ce qui tire aussi le prix du Gaz à la hausse.

Des prix durablement élevés?

Depuis quelques jours maintenant, les prix sur les marchés sont plutôt orientés à la baisse. C'est possible mais les analystes, dont l'économiste Philippe Ledent (ING) s'attendent à ce que le marché reste tendu jusqu'à la fin de l'hiver, au moins.

Les stocks étant bas, il suffirait d'une brusque remontée de tension avec la Russie ou d'une petite vague de froid pour que les vagues repartent à nouveau vers des sommets. Depuis septembre, les cours font des montagnes russes mais les prix ne redescendent jamais sous les 75 euros le mégawatt/heure, ce qui reste très haut.

La faute à la libéralisation?

Pour le spécialiste Pierre Terzian qui dirige la société "Petrostratégie", le problème que l'on a aujourd'hui est lié à une stratégie de libéralisation, mal pensée au niveau de l'Union Européenne. "Sous la houlette des Commissions Européennes successives, l’Europe a libéralisé les échanges de Gaz… en faisant comme si elle produisait le Gaz dont elle a besoin, comme si elle ne dépendait pas des importations et donc de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et comme s’il n’y avait pas un fournisseur plus important que les autres, à savoir la Russie. C’est vraiment une approche idéologique incroyablement imprudente".

Pour lui, il aurait impérativement fallu accompagner cette libéralisation de règles bien plus strictes pour assurer la sécurité d'approvisionnement: "C’est incroyable que l’on ait libéralisé à ce point le marché sans avoir, de l’autre côté, créé des stocks stratégiques obligatoires, sans avoir imposé aux acteurs des obligations pour les situations de pénurie ou de crise. Par exemple, comment est-il possible que des sociétés puissent réexporter du gaz préalablement importé en Europe, vers d’autres marchés où les prix sont meilleurs… alors que nous manquons de gaz ?"

Un gaz pourtant stratégique pour l'UE

Pourtant le gaz est et sera, pour les années qui viennent, une ressource stratégique pour l'Union Européenne. Avec la sortie du charbon, la fermeture des centrales nucléaires et l'enjeu de compenser l'intermittence des énergies renouvelables, le gaz va jouer un rôle clé de notre mix énergétique. Un incitant puissant à développer une politique qui en maitrise les coûts et la sécurité d'approvisionnement.