Les prix du gaz et de l’électricité baissent : vaut-il mieux un contrat variable mensuel ou trimestriel ? A quoi faut-il faire attention ?

Un coup d’œil aux cartes tarifaires des fournisseurs d’énergie permet de se rendre de compte de la différence de prix des contrats variables "trimestriels" et "mensuels".

Chez un fournisseur, par exemple, en Wallonie, l’électricité d’un contrat "trimestriel" est facturée 64 €cent/kWh. Celle d’un contrat mensuel l’est à 40€cent/kWh. Même chose pour le gaz chez ce fournisseur. Un client wallon sous un contrat "trimestriel" paiera son gaz 25 €cent/kWH. Celui sous contrat "mensuel" sera facturé 22 €cent/kWh.

Chez ce fournisseur, ces prix étaient ceux valables en octobre. Les nouvelles cartes tarifaires valables en novembre devraient confirmer cette tendance.

La différence de prix justifie-t-elle de changer de contrat pour passer d’un calcul "trimestriel" à un calcul "mensuel"? Il peut y avoir un intérêt, mais le calcul ne sera pas aisé et le bénéfice ne sera pas immédiat. "Si les prix se maintiennent en novembre au prix actuel, ces personnes vont bénéficier en décembre d’un tarif plus compétitif que si elles étaient restées sur la formule trimestrielle", explique Quentin Gonay, Directeur technique de Wikipower, spécialisé dans les achats groupés et les comparaisons de tarifs.

On peut y gagner mais…

Celui qui changera de type de contrat variable devra donc espérer que les prix du gaz et de l’électricité ne se remettent pas à remonter en novembre. Et il devra attendre décembre pour profiter d’une éventuelle baisse des prix. "En effet, puisqu’il faut compter un délai d’un mois de préavis quand on change de fournisseur. Et donc, si on change aujourd’hui, on ne pourra pas bénéficier de la nouvelle formule tarifaire dès le 1er novembre", nous explique Quentin Gonay.

Si pour une raison ou une autre, les prix devaient de nouveau exploser en novembre, le changement de contrat ne serait plus une bonne affaire car alors, les tarifs de décembre des contrats "mensuels" seraient plus élevés.