Bois de chauffage : comment expliquer les différences de prix ?

"C'est sûr que la marge bénéficiaire a dû aussi augmenter.", admet Pierre-Louis Bombeck, qui est chef de projet Bois-énergie chez Valbiom. "Maintenant, on n'est pas du tout dans une situation où il y a des acteurs qui profitent de manière abusive de cette augmentation. Ils sont eux aussi confrontés à une augmentation des coûts et, comme on l'a vu, s'ils étaient en mesure de produire plus et donc de vendre plus, ils le feraient. Mais là, la production n'arrive vraiment pas à suivre."