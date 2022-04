Les prix des produits de base resteront élevés jusqu'à fin 2024, selon la Banque mondiale

Les prix alimentaires et de l'énergie, dont la hausse a été exacerbée par la guerre en Ukraine, pourraient rester élevés pendant plusieurs années, estime la Banque mondiale qui évoque la fin de l'année 2024.

"La guerre en Ukraine a provoqué un choc majeur sur les marchés des produits de base et modifié la physionomie des échanges, de la production et de la consommation dans le monde", note l'institution qui a publié mardi un rapport.

Les auteurs estiment que "les prix vont se maintenir à des niveaux historiquement élevés jusqu'à la fin de 2024". Ils soulignent que la hausse des prix de l'énergie au cours des deux dernières années a été la plus importante depuis la crise pétrolière de 1973.

Hausse de 50 % des prix de l'énergie en 222

"Celle des matières premières alimentaires - dont la Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs - et des engrais, dont la production dépend du gaz naturel, n'a jamais été aussi forte depuis 2008", commente la Banque mondiale dans un communiqué.

"Globalement, il s'agit du plus grand choc sur les produits de base que nous ayons connu depuis les années 1970", ajoute l'institution.

"Ce choc est aggravé par une recrudescence des restrictions au commerce des denrées alimentaires, du carburant et des engrais", estime Indermit Gill, vice-président de la Banque mondiale pour le pôle Croissance équitable, finances et institutions, ajoutant que cela fait planer le "spectre de la stagflation".

Pour les seuls prix de l'énergie, la Banque table sur une hausse de plus de 50% cette année avant une baisse en 2023 et 2024.

20 % pour les biens non énergétiques

Quant à ceux des biens non énergétiques, comme les produits agricoles et les métaux, ils devraient augmenter de près de 20% en 2022, puis diminuer également au cours des années suivantes.

"Cependant, les prix des produits de base devraient rester bien supérieurs à la moyenne des cinq dernières années et, en cas de guerre prolongée ou de nouvelles sanctions contre la Russie, ils pourraient devenir encore plus élevés et plus volatils que ce qui est actuellement prévu", alerte la Banque.

Ces hausses de prix ont "un coût humain et économique considérable et risquent de freiner les progrès en matière de réduction de la pauvreté", déplore-t-elle également.