Les prix des parkings selon les hôpitaux: on a comparé

Direction Braine-l’Alleud où Luana constate qu'il y a un parking de la commune, situé près de l’hôpital. Il fonctionne avec le disque de stationnement. Mais, c'est le prix du parking de l’hôpital qui nous intéresse. Luana s'est d'abord garée, et comme les prix ne sont pas affichés, elle doit aller se renseigner auprès de l’accueil pour connaître les tarifs. Renseignements pris, c'est 1€/heure. Et les 30 premières minutes sont gratuites. Elle ne paie donc rien. Ensuite direction Namur, où le prix du parking est fluctuant, en fonction du nombre d’heures que l’on passe à l'hôpital. On commence à 1,30€ et puis, le tarif est dégressif. De plus, on a droit à 15 minutes gratuites. Au Montlégia à Liège, le tarif est de 1€/l’heure le parking, comme à Braine-l’Alleud, mais sur ce parking liégeois, on a droit cette fois à 1 heure de parking gratuit. Conclusion: 1€, 1,30€ de l’heure environ pour les 3 premiers parkings testés.