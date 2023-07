Les prix des matières premières ont baissé, mais pas ceux des produits alimentaires : voici ce qui pourrait changer en juillet

Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l’économie, pour tenter d’enrayer l’inflation galopante sur les produits alimentaires, a demandé à l’Observatoire des Prix de mettre en place un suivi mensuel des prix dans les magasins alimentaires.

"Il s’agit, à court terme, de faire pression sur les entreprises qui ne baisseraient pas suffisamment leurs prix. Dans le même ordre d’idée, le consommateur averti aura l’occasion de comparer les prix des produits entre les différentes enseignes et faire jouer la concurrence. Les enseignes qui s’y engageront gagneront en visibilité, verront davantage de clients venir chez eux et se verront ainsi renforcées. Il y a moyen de continuer à créer cet effet boule de neige", communique le ministre.

Une inflation en léger recul

En juin, l’inflation a diminué de 5,2% à 4,15%, selon StatBel. Cette baisse de l’inflation est encourageante, mais l’inflation des produits alimentaires continue de peser sur le pouvoir d’achat des Belges. En effet, par rapport à l’année précédente, l’inflation des produits alimentaires reste élevée, atteignant 14,43% le mois dernier, contre 15,51% en mai. Les principales hausses de prix enregistrées en juin concernent les carburants, le pain et les céréales, les confiseries, les produits d’entretien, les restaurants et cafés, ainsi que les loyers privés. En revanche, l’électricité, le gaz naturel, les légumes, le gasoil de chauffage, la téléphonie mobile et les boissons alcoolisées ont diminué, contribuant à la baisse de l’indice d’inflation.

Alors que le prix des matières premières diminue, il est intéressant de comprendre pourquoi l’industrie agroalimentaire continue d’augmenter ses prix. Selon Ludovic Dobbelaere, il faut faire une distinction entre les produits "frais" et les produits "transformés" pour répondre à cette question : "En ce qui concerne les produits alimentaires frais, on constate que les prix suivent de près le prix des matières premières. Les prix sont également influencés par les saisons". Par exemple, les légumes frais sont généralement moins chers pendant les mois d’été que pendant l’hiver. "Pour ce qui est des prix des produits alimentaires transformés, d’autres facteurs entrent en jeu", explique l’économiste du Bureau du Plan. "Il s’agit notamment des coûts d’emballage et du coût de la main-d’œuvre".

Effet retard

L’effet retard entre les prix des matières premières et les prix des produits transformés est également un bon indicateur pour déterminer l’inflation réelle. "Les prix à la consommation suivent toujours avec un certain retard", souligne-t-il. En effet, les distributeurs signent des contrats avec les entreprises agroalimentaires, parfois pour plusieurs mois, et "on ne peut pas modifier les prix du jour au lendemain. Il faut souvent attendre la fin d’un contrat ou que la situation devienne suffisamment exceptionnelle pour renégocier les prix".

Des prix amenés à baisser ?

"Nous nous attendons à une diminution de l’inflation des produits alimentaires, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous verrons une baisse significative des prix. Nous prévoyons plutôt une normalisation des hausses de prix, voire une stabilisation des prix des produits alimentaires", précise Ludovic Dobbelaere du Bureau du Plan.

Pourtant, du côté de la Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, on serait prêt à entamer des négociations entre les producteurs et les grandes surfaces pour faire baisser les prix. "Au niveau de la concertation entre les acteurs de la chaîne alimentaire (c’est-à-dire les producteurs, l’industrie alimentaire et les supermarchés), nous rédigeons actuellement un appel commun pour que les évolutions favorables sur les marchés mondiaux se traduisent également par des prix plus avantageux pour le consommateur", explique Carole Dembour, économiste à la Fevia.

Elle ajoute : "L’année dernière, lorsque les prix des matières premières explosaient et que le prix de l’énergie doublait voire triplait, nos entreprises productrices ont demandé aux supermarchés de renégocier les tarifs à la hausse. Cela a pris beaucoup de temps pour renégocier. Je suppose que cette fois-ci, lorsque des demandes de renégociation à la baisse seront formulées, les supermarchés ouvriront beaucoup plus rapidement leurs portes à nos entreprises".

Un accord mi-juillet

Les acteurs du secteur, tels que la Fédération wallonne de l’agriculture, la Fevia et Comeos (fédération du commerce), se concertent intensément ces dernières semaines afin de parvenir à un accord d’ici la mi-juillet. Une date avancée pour cet accord est le 18 juillet.

Du côté du cabinet du ministre de l’Economie, Pierre Yves Dermagne, on communiquait déjà à ce propos en juin. Sans véritable levier pour baisser les prix, le ministre s’était voulu menaçant à l’encontre de certains acteurs. "Pierre-Yves Dermagne n’exclut pas, en dernier recours, de publier la liste des grandes entreprises qui n’auraient pas voulu faire baisser les prix de détail alors que leurs coûts ont baissé".

Le ministre de l’Economie attend en outre pour cet hiver une étude complète de l’Observatoire des Prix. Elle sera destinée à objectiver les raisons des différences de prix entre la Belgique et les pays voisins. "Cette étude a pour objectif de mettre en avant des pistes d’actions concrètes pour résorber les différences de prix", souligne Pierre-Yves Dermagne.