Les prix des matériaux de construction ont augmenté de 16%, mais les travaux de rénovation se poursuivent

La durée de validité des devis n’est pas remise en cause pour le moment.

Est-ce qu’on peut dire que ce n’est pas le moment idéal pour se lancer dans des travaux de rénovation ? "C’est très difficile à dire et parce que ça fait six mois qu’on se dit qu’on est à un point haut. Et ce point haut est revu dû aux événements qui arrivent. Donc c’est très difficile de dire aujourd’hui "Tiens, est-ce qu’on est au bout d’un cycle ou est-ce que ça va continuer ?", je n’ai pas de boule de cristal et dans tout le secteur, on pense que ça ne va pas se terminer là, maintenant, tout de suite. Mais c’est difficile de dire si tout ça va à un moment donné s’estomper ou si on va rester à un plateau haut. C’est très compliqué".

Pour le moment, l’activité est encore soutenue. "On vit sur des devis qui ont été remis, des projets qui ont démarré. Donc pour le moment, l’activité est soutenue. On voit aussi, et là peut être en rénovation, qu’on aura peut-être moins d’offres à remettre, moins de devis à remettre. Mais on scrute ça au mois le mois".

Les délais de réalisation restent cependant similaires à ce qui se pratiquait avant.