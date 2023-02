Les prix des joueurs ont plus que doublé en 10 ans, inflation record pour les défenseurs

Les prix des indemnités de transfert ont augmenté de 116% en l’espace de 10 ans selon une étude publiée par l’observatoire du football CIES cette semaine. Pour un joueur acheté 10 millions lors de la saison 2013-2014, les clubs actuels débourseraient aujourd’hui 21,6 millions.

Les prix annuels ont augmenté à un rythme annuel moyen de 9,0% (sans compter les bonus) sur l’ensemble de la décennie. Une augmentation qui aurait été encore plus marquée sans un ralentissement forcé dans les années qui ont suivi la pandémie.

Mais la hausse des prix a dernièrement repris comme le révèle le CIES, évoquant "un contexte fortement spéculatif". "Les prix semblent destinés à atteindre des niveaux record dans un avenir proche", peut-on lire dans l’étude.

L’augmentation des prix varie en fonction de plusieurs paramètres (âge, zone géographique, etc) et notamment en fonction du poste. On constate ainsi une inflation moyenne annuelle de 12,5% pour les défenseurs centraux. C’est légèrement plus que les défenseurs latéraux (11,1%) et bien plus que les attaquants et milieux de terrain (8%). L’accroissement est le plus limité pour les gardiens (5,2%).