Les prix des glaces sont en hausse : prévoyez une hausse de 0,50 euro la boule chez votre glacier

Chez nous, c’est de saison : vous serez peut-être tenté par une bonne glace ou un sorbet. Mais sachez qu’il risque de vous en coûter un peu plus cher que l’année dernière, à cause de l’augmentation des matières premières et de l’énergie.

Par exemple, dans cette glacerie artisanale, Baudouin et son équipe s’activent pour que tout soit prêt : les produits sont bios et tout est fait dans cette cuisine. Ici, il faudra débourser 3 euros pour une boule de glace.

"Ce sont des produits de qualité souvent issus de producteurs locaux et les fruits sont tous bio, donc ça coûte cher. Ici, on essaie de donner une petite parcelle de gastronomie. On a un public extrêmement diversifié, on fait gaffe parce qu’il pourrait arriver à un moment où les gens n’auraient plus les moyens de se payer ce petit plaisir.", explique Baudouin Lenelle, artisan glacier à Namur.