Les prix des concerts de K-Pop s’envolent, les fans pourront-ils suivre ?

Traditionnellement, les artistes de K-pop préviennent leur public longtemps à l’avance des dates de leurs tournées mondiales et de la mise en vente des tickets pour leurs shows. Mais ce phénomène tend à s’inverser depuis les années 2010, sous l’impulsion de labels sud-coréens désireux de capitaliser le plus vite possible sur des artistes qu’ils fabriquent de toutes pièces.

"Avec autant de groupes qui font leurs débuts [sur la scène K-pop], les idoles doivent se dépêcher de sortir des albums et de promouvoir leurs activités. Si l’attente entre le dernier et le nouvel album est trop importante, les fans et le grand public ne s’en souviendront plus, ce qui permettra à d’autres groupes de percer", explique Hee-ah Park, spécialiste de la K-pop, au Guardian.

Résultat, les fans ont de moins en moins de temps pour anticiper leur budget et acheter des places de concert. Si certains prennent leur ticket, qu’importe le prix, d’autres sont obligés d’attendre avant de pouvoir s’offrir le précieux sésame. Mais c’est sans compter les "ticket-bots", ces robots automatisés qui achètent massivement des billets de concert dès leur mise en vente pour permettre à des individus de les revendre ensuite pour des sommes exorbitantes. Les fans hongkongais de Blackpink en ont fait les frais en janvier, lorsque Jisoo, Jennie, Lisa et Rosé ont donné trois concerts dans la cité-État. S’ils affichaient complet depuis des mois, quelques places étaient disponibles sur Internet. L’une d’entre elles, mal placée, s’est vendue 3000 euros d’après The South China Morning Post. Elle en valait initialement 360.

Si cette pratique ne se limite pas à l’écosystème de la K-pop, elle assèche l’offre de billets et laisse craindre que les concerts des idoles sud-coréennes deviennent de plus en plus inaccessibles au plus grand nombre. Les fans grincent des dents, mais la plupart ne veulent pas risquer de passer à côté d’une représentation de Blackpink, Ateez, The Rose, Music Bank ou encore AB6IX. "Au bout du compte, il y aura toujours des gens qui continueront à acheter des billets, même auprès de revendeurs à des prix excessifs, car la demande sera toujours là", déclare un fan de K-pop au Guardian.