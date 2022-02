Les prix de l’immobilier résidentiel n’ont sans doute pas fini de grimper en Belgique

"L’autre aspect, c’est qu’il y a des limitations en termes d’aménagement du territoire à des fins de mobilité et d’environnement. On va par exemple empêcher la construction de maisons sur des nouveaux terrains."

"Ces politiques de restriction sont parfaitement légitimes d’un point de vue environnemental, il est plus facile d’isoler des maisons quand vous êtes en milieu urbain et que vous n’avez pas quatre façades. Sans oublier les problèmes liés à la mobilité. Mais elles ont un impact et cet impact va dans le sens une augmentation des prix du logement".

Si à un moment donné, on ne construit pas plus de logements, on n’aura pas de soupape de sécurité

Au final, l’accès au logement devient plus compliqué pour toute une série de ménages. "Nous avons un vrai souci sur ce plan, estime Pierre Wunsch. Si à un moment donné, on ne construit pas plus de logements, on n’aura pas de soupape de sécurité". L’idée n’est pas nécessairement de construire sur de nouveaux terrains, mais – par exemple – d’autoriser des gabarits plus grands sur les terrains construits ou à (re) construire.