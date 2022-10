Les prix de l’essence, du diesel et du mazout vont baisser ce vendredi

Les prix maxima de l’essence et du diesel diminueront à la pompe à partir de vendredi, annonce le SPF Économie jeudi.

Le prix maximum de l’essence 95 RON E5 et celui de l’essence 95 RON E10 s’établiront à 1,9440 (-0,039 euro) et 1,8770 euro le litre (0,037). Pour l’essence 98 RON E5 et l’essence 98 RON E10, les nouveaux prix maxima sont 2,0990 (-0,04 euro) et 2,0410 euros le litre (-0,042 euro).

Cette baisse entraîne une application du système du cliquet, le taux du droit d’accise spécial sur les essences augmentera donc de 30,15 euros/1000 litres, à 539,3805 euros.

Pour le diesel B7 et le diesel B10, les prix maxima passent à 2,2020 (-0,037 euro) et 2,1700 euros le litre (-0,035 euro).

Enfin, le prix du gasoil diesel (application chauffage) atteint 1,5069 euro le litre (-0,0236 euro) pour moins de 2000 litres et 1,4713 euro le litre (-0,0236 euro) à partir de 2000 litres.