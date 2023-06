Les prix de l’énergie ont retrouvé un niveau presque normal : est-ce qu’il est temps de renégocier votre contrat de gaz et d’électricité ?

Le régulateur belge du secteur, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, a agréé deux de ces comparateurs sur internet : monenergie.be et comparateur-energie.be. La Creg rappelle que changer de fournisseur est une opération assez simple. "Le client choisit un nouveau fournisseur et c’est ce fournisseur qui s’occupe de toutes les formalités. Quelques jours plus tard, le client reçoit un courrier pour faire un relevé du compteur. Ce relevé permet de clôturer l’ancien contrat," nous expliquait Laurent Jaquet, le directeur de la CREG, dans une interview publiée en septembre de l’année dernière.

Précisons qu’il n’y a aucune indemnité de rupture à charge du consommateur et que le délai de préavis est d’un mois.