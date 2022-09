Les prix de l'énergie flambent mais pas d’aide pour les utilisateurs de pellets

Il y a quelques années, le pellet passait pour une source d’énergie sûre et bon marché. La matière première ne manquait pas, la demande augmentait mais de manière raisonnable et rien ne permettait de deviner qu’en quelques mois le prix des granulés de bois allait doubler, tripler voire davantage. Le sac de 15kgs atteint actuellement 12 euros et la palette de 66 sacs 817 euros alors que les prix étaient trois fois moins élevés il y a un an.

Comment expliquer cette hausse ? Il y a bien sûr l’augmentation des coûts de production. Les fournisseurs de granulés sont eux-mêmes confrontés à la hausse des tarifs de l’énergie, que ce soit pour la fabrication, le séchage, l’emballage, le stockage ou le transport, mais cela ne suffit pas à justifier un triplement des prix.

Il a aussi une forte pression de la demande. Par crainte de voir les prix s’envoler à l’approche de l’hiver, de nombreux consommateurs ont acheté des grandes quantités de pellets cet été pour se mettre à l’abri. Ajoutez-y les nouveaux utilisateurs qui ont troqué leur chaudière à mazout ou à gaz contre une installation à pellets, attirés par la promesse d’économies, et on comprend que la filière d’approvisionnement a du mal à suivre et que les prix augmentent selon la fameuse loi de l’offre et de la demande.

D’autant qu’une partie non négligeable des pellets vendus en Europe proviennent traditionnellement d’Europe de l’Est et que ces sources deviennent moins abondantes et plus chères, ces pays ayant leur propre demande intérieure qui augmente, surtout depuis que les portes avec la Russie et la Biélorussie sont fermées. Tout cela sans oublier une certaine spéculation qui peut pousser des fournisseurs à conserver des stocks qu’ils sont sûrs de vendre plus cher plus tard.

Bref, les prix élevés ne vont pas diminuer cet hiver, au contraire ils devraient encore grimper, dopés par la demande grandissante, par l’offre sous pression et par l’inflation générale.