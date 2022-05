"Les prix de l'électricité devraient rester très élevés pendant 3 à 5 ans" selon Damien Ernst

Pour Manu Douette, Député-Bourgmestre MR, taxer les surprofits permettrait aussi de rester cohérent avec les objectifs environnementaux du pays. "On va vers un objectif climatique en 2050 qui nous amène vers une électrification massive", détaille-t-il. "Et on va dire aux citoyens de passer à l’électrique avec des prix qui explosent ? Il faut trouver tous les mécanismes possibles et imaginables pour pouvoir maintenir un prix stable. Ça peut être effectivement la baisse de TVA puisque l’électricité est un produit de première nécessité. On peut aussi aller chercher dans les surprofits mais ce qui est inadmissible, c’est que l’on calcule le prix de l’électricité sur base du gaz qui est l’énergie la plus chère."

Selon lui, il est important d’agir sur deux vecteurs distincts : un vecteur rapide en baissant la TVA et un vecteur structurel plus long en prenant le temps d’agir sur les surprofits.