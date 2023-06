Les prix dans les supermarchés belges sont-ils différents d’une région à l’autre ?

Avant de partir sur les routes, il a d’abord fallu établir une liste de dix produits de consommation courante et vérifier que ces produits étaient bien vendus dans les supermarchés sélectionnés. Nous avons pris du dentifrice, du jus d’orange, du fromage, de l’eau, du jambon, du chocolat, des yaourts, du lait et de la lessive. Excepté les carottes, il s’agit de produits de marque. Nous avons sélectionné trois enseignes de supermarchés installées en Wallonie et à Bruxelles : Carrefour, Delhaize et Colruyt.

Nous avons commencé nos courses dans la capitale où nous avons fait les trois enseignes. Au Delhaize, nous avons payé 34,89 euros. Au Carrefour, 32,82 euros et au Colruyt, 30,85 euros. C’est parti pour la comparaison !