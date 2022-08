Les prix à la pompe de retour au niveau d’avant-guerre en Ukraine. Est-ce que ça va durer ?

Impossible à prévoir. Les marchés du pétrole sont volatils et réagissent au moindre évènement géopolitique ou soubresaut économique.

L’évolution des prix dans les prochaines semaines dépendra notamment de l’évolution de la guerre en Ukraine et des relations entre la Russie et l’Occident au sujet des approvisionnements en gaz et en pétrole : la Russie nous fournira-t-elle encore ? En quelle mesure l’Europe boycottera-t-elle les énergies russes ? C’est l’inconnue et ce sera déterminant pour les prix.

Autre grande inconnue, les relations entre l’Iran et les Etats-Unis. S’ils signent un accord sur le nucléaire, il y aura un retour de pétrole brut iranien sur les marchés de quoi faire diminuer encore un peu les prix.

Dans ce contexte d’incertitude, les compagnies pétrolières ont anticipé comme elles pouvaient. "Les sanctions européennes à l’égard de la Russie et le boycott du gaz et pétrole sont annoncés depuis longtemps, tempère Olivier Neirynck. Les pétroliers ont donc cherché et trouvé des alternatives à la Russie : en Norvège, aux Emirats Arabes Unis, peut-être en Iran… Par ailleurs, l’OPEP, l’Organisation qui regroupe les gros producteurs mondiaux de pétrole, a aussi décidé d’augmenter ses quotas de production pour suppléer à ce manque de pétrole russe". Des mesures ont donc été prises pour garantir les approvisionnements, reste l’instabilité mondiale.

Une reprise de l’épidémie de covid pourrait ralentir encore l’économie et donc diminuer la demande de pétrole et donc baisser les prix. A l’inverse, un regain de tension en Ukraine et donc de nouvelles craintes sur les approvisionnements pourraient les faire grimper à nouveau. C’est le principe immuable de l’offre et la demande, toujours de mise sur les marchés pétroliers.