Les privations de tous ordres affectent pratiquement 13% des enfants en Belgique

12,8% des enfants de moins de 16 ans sont victimes de "déprivation matérielle", selon une étude réalisée par deux chercheurs, Anne-Catherine Guio (Institut luxembourgeois de Recherche socio-économique) et Wim Van Lancker (KULeuven), à la demande de la Fondation Roi Baudouin. Par "déprivation matérielle", il faut comprendre que ces dizaines de milliers d’enfants, faute de ressources financières suffisantes, n’ont pas accès à au moins trois des 17 éléments considérés par l’Union européenne comme essentiels à un développement sain et équilibré.

"Il s’agit de biens et de services dont on pense en Europe qu’ils devraient être accessibles pour tous les enfants, explique Anne-Catherine Guio, chercheur au LISER. Exemple concret : la nourriture. C’est un besoin de base et on considère que les enfants devraient pouvoir manger des protéines tous les jours, idem pour les fruits et légumes. S’ils le souhaitent évidemment, on ne mesure pas les préférences des gens dans cette étude ! Si les gens préfèrent ne pas donner de viande à leurs enfants, ils ne sont pas capturés par l’indicateur mais s’ils le souhaitent sans en être capables, alors, oui, on est bien dans un cadre de privation matérielle."

Mais le concept de 'déprivation matérielle' va beaucoup plus loin que la nourriture. Il mesure aussi l’accès – ou plutôt le non-accès – des enfants à un nombre suffisant de paires de chaussures à leur taille, à des vêtements neufs, à des activités sociales, comme inviter des copains à un goûter d’anniversaires, avoir des loisirs réguliers ou encore partir une semaine en vacances par an. Ou encore le fait d’habiter dans un logement correctement chauffé – ou pas. "Avec ces 17 critères, résume Anne-Catherine Guio, on essaie de couvrir vraiment différents types d’activités qui sont usuelles dans notre société".

Portrait-robot des enfants en déprivation matérielle

Les facteurs de risques récurrents permettent de dresser le portrait-robot de l’enfant victime de déprivation matérielle : ses parents, souvent originaires de pays situés hors de l’Union européenne, sont peu qualifiés, disposent de revenus faibles – ils sont souvent sans emploi – et ils sont locataires de leur logement. Quand les deux parents vivent ensemble car, bien sûr, les enfants vivant avec un parent isolé – le plus souvent leur mère d’ailleurs – sont surexposés au risque de pauvreté monétaire et, donc, de déprivation matérielle. "Ce sont effectivement les facteurs de risque qu’on a identifiés, souligne Anne-Catherine Guio. Ne pas être en emploi pour les parents, avoir un faible niveau d’éducation, avoir un peu de difficulté à s’intégrer sur le marché du travail, mais c’est aussi être un travailleur pauvre. Quand on élève seul(e) ses enfants, on peut très bien travailler à temps plein sans arriver pour autant à joindre les deux bouts et à protéger ses enfants contre la déprivation quotidienne".

La question centrale du logement

L’étude montre aussi clairement que les ménages qui louent leur logement sont plus à risque que ceux qui sont propriétaires. Facile à comprendre selon Anne-Catherine Guio : "Soit parce que les locataires ont un coût du logement très important qui absorbe une partie de leur revenu, soit parce que le fait de ne pas être propriétaire est corrélé avec un revenu plus faible."

Ce n’est donc pas un hasard si l’étude montre aussi que, globalement, les ménages bénéficiant d’un logement social s’en sortent mieux que les autres. "C’est un outil vraiment très, très important pour toutes ces familles qui sont fragilisées et qui doivent faire face à un marché du logement qui est très compétitif et très cher", insiste la chercheuse. 75% d’enfants déprivés ne vivent aujourd’hui pas dans un logement social…

Les mamans solo en première ligne

On l’a dit, les enfants vivant avec des parents isolés sont plus exposés à la déprivation que ceux qui vivent avec leurs deux parents. Mais il y a un monde de différence entre les papas solos et les mamans solos : les enfants qui résident avec leur mère isolée courent un risque quatre fois plus élevé d’être déprivés alors que ceux qui vivent avec leur père isolé ont un risque 2,5 fois plus élevé. "Ce qui personnellement m’a surprise, commente Anne-Catherine Guio, c’est la proportion très élevée d’enfants après la séparation qui restent uniquement avec la mère la plus grande partie du mois, voire le mois entier. Plus de la moitié des enfants sont dans ce mode de garde quasi exclusif auprès de la maman. Et le plus souvent, ces mamans ne se sont pas remises en couple avec un autre partenaire, en tout cas pas officiellement, pas sous le même toit, pas dans le même ménage. Le risque de déprivation matérielle est d’autant plus élevé que ces mamans solos travaillent plus souvent à temps partiel – c’est le cas pour 80% d’entre elles – ou même elles ne travaillent pas du tout. "

Difficulté supplémentaire : de nombreux pères ne paient aucune pension alimentaire pour leur(s) enfant(s). 61% des mères isolées ne perçoivent pas de pension alimentaire de la part de leur ex-partenaire… " Cela dit, regrette Anne-Catherine Guio, on ne connaît pas exactement la répartition des coûts entre parents, donc il faut rester prudent, on ne peut pas clairement conclure que les papas n’interviennent pas du tout. Mais en tout cas, ça mériterait d’être investigué avec d’autres données ".

Et pourtant il y a des solutions

La déprivation matérielle des enfants n’est pas une malédiction incontournable. Il y a des solutions pour soutenir les parents isolés, pas forcément chères d’ailleurs, selon Anne-Catherine Guio, mais elles nécessitent des choix politiques. "Il s’agit de soutenir les parents seuls, dit-elle, dans tout ce qui implique des dépenses pour les enfants, les soins de santé, l’école, les repas scolaires, le logement social, etc. Ce sont des leviers qui sont bien connus, qui fonctionnent bien au niveau européen. D’ailleurs, il y a une garantie européenne qui a été votée il y a deux ans demandant aux Etats membres de rendre gratuit l’accès à la santé, à l’éducation, aux gardes d’enfants et aux repas scolaires pour tous les enfants dans le besoin ".

Encore des dépenses sociales supplémentaires ? Oui… et non. Tout dépend comment on considère les dépenses supplémentaires qui permettraient de réduire le déprivation matérielle des enfants de familles pauvres. Pour Anne-Catherine Guio, c’est avant tout un investissement car, dit-elle, "toutes les études sur le sujet montrent qu’à terme, ces politiques rapportent beaucoup plus que cela ne coûte. Le bien qu’on fait aux enfants aujourd’hui, ils nous le rendent en fait en étant tout simplement plus épanouis, plus en forme, en meilleure santé, mais aussi en réussissant mieux à l’école, en réussissant mieux leur vie tout simplement. A long terme, c’est un investissement qui rapporte énormément. Il faut donc voir ces dépenses comme un investissement, pas comme un coût ".

Et agir car dit-elle encore, " pour la première fois, dans les données qu’on a analysées pour la Fondation Roi Baudouin, on a des informations sur la santé des enfants et en même temps sur la déprivation. Et que voit-on ? Qu’il y a une corrélation claire : les enfants qui sont déprivés ont aussi plus de problèmes de santé chroniques ou se déclarent plus souvent en mauvaise santé. C’est très inquiétant pour leur avenir. "

Et on reparle de l’individualisation des droits sociaux

Derrière ces mesures concrètes, il y a aussi des questions de principe plus larges que la problématique concrète de la déprivation matérielle des enfants. En particulier la question de l’individualisation des droits, "parce que ces mères qui sont seules, dit-elle, eh bien elles hésitent à se remettre en couple [pour éviter en particulier de basculer du statut de chef de ménage à celui de cohabitant avec la perte financière que cela peut représenter, ndlr]. Or, les études montrent clairement que la remise en couple peut faciliter les choses, diminuer la déprivation des enfants, même si, bien sûr, le nouveau compagnon n’est pas nécessairement tenu de prendre en charge les enfants de la personne. Mais on voit bien que de partager les frais dans un logement (chauffage, électricité, etc.), ça aide. Il est donc très important qu’il n’y ait pas de pénalité à se remettre en couple au niveau des allocations, etc. "

De très fortes différences régionales

Les déprivations matérielles concernent donc 12,8% des enfants dans notre pays. Mais attention : derrière cette moyenne se cachent des différences régionales considérables puisqu’en Flandre, elles ne concernent 'que' 8,5% des enfants. En Wallonie, la proportion est deux fois plus élevée (17,3%) et à Bruxelles, pratiquement trois fois plus élevée qu’en Flandre (21%).

Sans surprise, ces différences marquées sont essentiellement dues aux conditions économiques. Faut-il le rappeler, la Flandre est une des Régions les plus riches d’Europe…