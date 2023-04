Les prisonniers italiens en Belgique pendant la Première Guerre mondiale : un quotidien peu enviable

Une population qui marque, à l’encontre de ces prisonniers, une véritable compassion, car "ça fait trois longues années que les populations civiles belges et françaises sont sous le joug allemand et se considèrent comme étant dans une prison à ciel ouvert… donc, finalement, quand les prisonniers italiens arrivent en Belgique et en France, ce sont des alliés qui sont, comme eux, jetés dans cette prison que sont les territoires occupés".

La citadelle de Liège fait un peu image d’exception. "Elle est au centre de Liège mais elle a une fonction un peu différente" nuance l’historien. "On pourrait dire de gare de triage des prisonniers d’une certaine façon, et de lazaret – comme disaient les Allemands -, c’est-à-dire d’infirmerie, mais on y envoie surtout des prisonniers incurables et beaucoup vont mourir à Liège".