Les printemps de Johannes Brahms

Le 3 avril à 10 h. Cette émission est consacrée aux printemps de Brahms, à ce qui faisait palpiter son cœur. Il aimait passionnément la nature. Il y trouvait une inépuisable source d’inspiration. Nous plongerons avec lui dans l’eau limpide des lacs, nous suivrons ses pas dans la forêt. On évoquera aussi quelques épisodes de sa vie amoureuse. Il est sensible au charme d’une belle voix féminine.

En 1877, Johannes passe l’été au bord du lac de Wörther. Il a 44 ans. Quand il se lève, dès les premières lueurs de l’aube, il rejoint la rive du lac, et il plonge nu dans l’eau frissonnante. Plus tard dans la matinée, après un bon petit déjeuner, il rejoint la forêt. Quand il rentre, Brahms couche par écrit ce qu’il vient de composer en marchant.

Johannes BRAHMS - Le deuxième mouvement de la Sonate pour violon et piano op 78. Isabelle Faust et Alexandre Melnikov. HM 901981 .

Johannes BRAHMS - L'Intermezzo du Quatuor avec piano n°1 op 25. Renaud et Gautier Capuçon, Gérard Caussé et Nicholas Angelich. Virgin Classics 50999519310 2 5.

Franz SCHUBERT - Im Walde & Am See. Matthias Goerne et Andreas Haefliger . Harmonia Mundi 902141.

Johannes BRAHMS - Le premier mouvement de la Symphonie n°1 en do mineur op 68. L’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. DG 4317902 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Le premier mouvement de la Sonate pour deux pianos K 448. Murray Perahia et Radu Lupu. MK 39511.

Johannes BRAHMS - Les deuxième et troisième mouvements du Quintette pour clarinette et quatuor à cordes. Jörg Widmann & Quatuor Hagen. Myrios 7 .

Johannes BRAHMS - Les Variations sur un thème de Paganini opus 35. Boris Berezovsky . MIRARE 132.

Johannes BRAHMS - Le premier mouvement du Concerto pour violon en ré majeur opus 77. Janine Jansen & l’Accademia Santa Cecilia sous la direction d'Antonio Pappano. DECCA.

Jean-Sébastien BACH - Un extrait des Variations Goldberg. Beatrice Rana. Warner Classics 880187.

Johannes BRAHMS - D’amour éternel opus 43 n°1 . Anne-Sofie von Otter et Bengt Forsberg. DG 429 727 2.

