- Meilleur clip vidéo -

"Freedom" – Jon Batiste

- Meilleur album de rap -

"Call Me If You Get Lost" – Tyler, The Creator

- Meilleure performance de rap -

"Family Ties" – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

- Meilleur album de rock -

"Medicine At Midnight" – Foo Fighters

- Meilleur album de pop vocale -

"Sour" – Olivia Rodrigo

- Meilleur album de musique du monde -

"Mother Nature" – Angélique Kidjo

- Meilleur clip vidéo -

"Freedom" – Jon Batiste

- Meilleure performance pop en solo -

"drivers license" – Olivia Rodrigo